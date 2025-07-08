Происшествия

С начала лета на российских водоемах погибли 867 человек

С начала лета 2025 года на российских водоемах погибли 867 человек, в том числе 146 детей, сообщили в пресс-службе МЧС. Основная причина гибели людей — купание в необорудованных местах.

«Это на 40% меньше прошлогоднего показателя за этот период», — отметили в ведомстве.

С начала купального сезона сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС спасли 310 человек, в том числе 76 детей, пишут «Известия».

«Несчастные случаи чаще всего происходят в необорудованных для купания местах. Дети тонут, оставшись без присмотра взрослых», — предупредили в МЧС.

Там отметили, что хорошие пловцы тоже могут стать жертвами подводных течений или получить травмы, и призвали полностью исключить употребление алкоголя у воды.