Происшествия

Подозрительный предмет обнаружили около здания областного суда в Пскове

Подозрительный предмет обнаружили около здания областного суда в Пскове 27 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Рядом с судом был обнаружен подозрительный предмет: пакет на заборе висел. Службы проверили его. Вызов оказался ложным», - сказали в МЧС.

О работе спецслужб рядом с судом ПЛН сообщили очевидцы. «У областного суда машины МЧС, пожарная, полиция, в том числе кинологическая служба. Сотрудники полиции стоят у входа на территорию суда», - рассказали редакции.