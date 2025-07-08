Происшествия

Минометную мину идентифицировали вблизи невельской деревни Ласино

Минометную мину идентифицировали в Невельском муниципальном округе 27 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки вблизи деревни Ласино Невельского муниципального округа идентифицировали минометную мину времен Великой Отечественной войны калибра 120 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).