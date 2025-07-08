Происшествия

Судимые мужчины похитили у прохожего спиртное и телефон на площади Победы в Пскове

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли грабеж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове вечером 27 июля у дома на площади Победы двое неизвестных мужчин с применением насилия похитили сотовый телефон и спиртное у 40-летнего прохожего, а затем скрылись. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали обоих подозреваемых. Ими оказались безработные, ранее судимые псковичи 1982 и 1992 годов рождения. Похищенный мобильник изъят.

В отношении фигурантов в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

