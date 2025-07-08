Происшествия

Латыш пытался вывезти из Псковской области более 3 миллионов рублей контрабандой

Таможенники пресекли попытку контрабанды почти 3 миллионов рублей под одеждой у гражданина Латвии, выезжающего на легковом авто из России через пункт пропуска Бурачки в Себежском районе Псковской области, сообщили в Официальном канале ФТС России.

Фото здесь и далее: Официальный канал ФТС России

В ходе досмотра таможенники обнаружили у него сокрытые от контроля денежные средства. Иностранец примотал пищевой пленкой к телу 2,5 млн рублей, а 494,8 тыс. рублей разложил по карманам брюк.

Наличные сверх разрешенного лимита для вывоза без декларирования изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или до 2 лет ограничения свободы.