Происшествия

15 лет может получить пскович за сбыт наркотиков в значительном размере

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 32-летнего обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской прокуратуры.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2025 года обвиняемый вступил в преступный сговор для продажи наркотических средств на территории Пскова. Обвиняемый искал покупателей, а его сообщник приобретал наркотики и передавал обвиняемому для продажи. Так, пскович нашел знакомого, который хотел приобрести наркотическое средство, получил его у сообщника и продал своему знакомому, не зная о том, что тот сотрудничал с сотрудниками полиции и действовал в рамках оперативного мероприятия.

В результате факт незаконного сбыта наркотического средства задокументировали. Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступления по пунктам «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.