Происшествия

Псковича будут судить за убийство собутыльника 9 Мая

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 9 мая 2025 обвиняемый, находясь по месту своего жительства распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ножом в область грудной клетки, живота и спины. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где, не смотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных телесных повреждений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.