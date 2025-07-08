Происшествия

Приставы взыскали с жительницы Великих Лук 28 тысяч рублей за кражу семейной реликвии

Судебные приставы взыскали с жительницы Великих Лук 28 тысяч рублей за кражу семейной реликвии, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Потерпевшая обнаружила исчезновение старинного золотого крестика и нескольких колец с надписью «Спаси и сохрани». Вместе с ними бесследно исчезли и скромные сбережения хозяйки — 12 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что похитительница — гостья семьи, 38-летняя бывшая жена сына пострадавшей. Ночью, пользуясь моментом, пока все мирно спали, злоумышленница проникла в комнату владелицы и присвоила украшения вместе с деньгами. Следствие быстро установило, что вскоре золотые вещи оказались в местном ломбарде, а средства были потрачены на собственные нужды.

Суд признал виновной бывшую невесту в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства, а также обязал выплатить ущерб, причиненный в ходе преступления.

Так как решение суда не было исполнено, в отделении судебных приставов города Великие Луки было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель ограничил девушку в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, сотрудниками ведомства была установлена информация о месте работы должницы, арестованы ее банковские счета и обращено взыскание на заработную плату.

В результате проведенной работы вся сумма в размере 28 тысяч рублей своевременно поступила на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскательнице, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.