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Происшествия

Рабочий погиб при восстановлении линий электропередач в Гдовском районе

01.08.2025 18:01|ПсковКомментариев: 0

В правоохранительные органы поступило сообщение о смерти работника при производстве аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач в Гдовском районе сегодня, 1 августа. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

На данный момент следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства смерти.

Следователем Псковского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствие примет процессуальное решение.

 

Теги: #регион60 #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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