Происшествия

Рабочий погиб при восстановлении линий электропередач в Гдовском районе

В правоохранительные органы поступило сообщение о смерти работника при производстве аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач в Гдовском районе сегодня, 1 августа. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

На данный момент следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства смерти.

Следователем Псковского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствие примет процессуальное решение.