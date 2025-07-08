Происшествия

Мошенники украли более четырёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук

Более четырех миллионов рублей прибрали к рукам неизвестные злоумышленники, введя в заблуждение жителей Пскова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись собеседникам сотрудниками банков и сотовых компаний. И под предлогами якобы перевода денег на «безопасные счета» и продлением договора на обслуживание сим-карты завладели их сбережениями. Кроме того, аферисты предлагали доверчивым людям и дополнительный заработок на интернет-платформах.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности более четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.