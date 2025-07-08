Происшествия

На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова

Количество погибших от «палёной» чачи с рынка в Адлере увеличилось до 12 человек. От отравления сивухой скончались еще четверо — мужчина из Пскова и трое жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале Mash.

Фотографии: Telegram-канал Mash

Туристы из Донецка купили на «БаZаре» спиртное и увезли с собой — дома угостили товарища, все трое погибли. Продавщиц, которые работали в той самой палатке, арестовали на два месяца. 31-летняя Олеся и её бабушка Этери торговали на рынке в Сириусе. Обе знали, что продают товар неизвестного происхождения под видом вина и чачи.

На фоне резонанса силовики изымают самодельный алкоголь у уличных торговцев. У одного из таких — 55-летнего уроженца Абхазии — изъяли 161 литр.

Известно, что от похожего отравления в конце июля погибли туристы из Челябинска. А в прошлую среду — мужчина, который пил с женой вино с рынка. Женщину спасло, что она выпила всего бокал. Её муж допил всю бутылку, после чего ослеп и погиб. 2 августа стало известно о смерти ещё одной семьи из Комсомольска-на-Амуре — супруги выпили чачу и через несколько дней скончались в реанимации. У них осталось двое детей.

Все эти люди покупали напитки в одной палатке. Силовики навестили «БаZар», но торговцы уже вычистили склады со своей продукцией. В продаже отравленной партии подозревают местную пожилую женщину Этери, которая торгует спиртным уже 30 лет — семья погибших из Подмосковья регулярно брала у неё вино и чачу, в том числе на подарки.