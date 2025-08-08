Росгвардейцы предотвратили хищение на сумму 3 тысячи рублей в Пскове 7 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.
Фотография: управление Росгвардии по Псковской области
Около 19:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из гипермаркета на улице Труда города Пскова поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали гражданку 1966 года рождения, которая совершила хищение на сумму 3 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.