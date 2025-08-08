Происшествия

За полгода в Пскове было возбужденно около ста дел по факту мошенничества

За первое полугодие 2025 года следователями СУ УМВД России по городу Пскову возбуждено более ста уголовных дел по факту совершения неустановленным лицом преступления, предусмотренного статьёй 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Так на мобильные телефоны потерпевших поступали звонки, звонивший представлялся сотрудником доставки озон, которому нужно сообщить код для доставки посылки или сотрудником поликлиники которому также необходимо сообщить код из смс, чтобы заменить полис или записать на прием к врачу.

Потерпевший под влиянием мошенника сообщал код из смс для входа на портал государственных услуг, после чего злоумышленники меняют пароль от данного портала, имеют возможность воспользоваться всеми данными, содержащимися в личном кабинете потерпевшего, оформить доверенность, пытаются оформить кредиты.