Происшествия

Великолучанин обнял незнакомого мужчину и получил наказание за кражу

21-летнего жителя города Великие Луки наказали за кражу мобильного телефона из кармана одежды незнакомого мужчины, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в марте гражданин, находясь у ломбарда на Октябрьском проспекте города Великие Луки, спровоцировал незначительный конфликт с незнакомым ему мужчиной. В ходе улаживания данного конфликта, приобняв мужчину, совершил кражу мобильного телефона, находящегося в кармане одежды, надетой на мужчине.

Своими действиями осужденный причинил ущерб на сумму более 5 000 рублей. С учетом мнения государственного обвинителя, приговором Великолукского городского суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.