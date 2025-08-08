Происшествия

Псковский суд оставил в силе приговор в отношении создателей мошеннических кооперативов

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, осужденного Великолукским городским судом за совершение мошеннических действий к наказанию в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина признан виновным и осужден за то, что дважды, действуя в составе организованной группы с иными лицами, участвовал в создании кредитно-потребительских кооперативов «КСЦ» и «Союз сбережений», которые действовали на территории города Великие Луки, города Сосновый Бор и Кириши Ленинградской области, а также в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно заранее разработанному плану, в период с 2015 по 2018 год осужденный в составе организованной группы предлагал доверчивым гражданам вложить деньги в их кооперативы, а взамен обещал в краткосрочный период высокий доход. Вкладчики в свою очередь думали, что инвестируют в крупные проекты, за счет чего надеялись получить прибыль. Полученные денежные средства не инвестировались, а присваивались мошенниками. В результате осуждённый в составе преступной группы похитил денежные средства, принадлежащие 175 гражданам, на общую сумму 76 млн 745 тысяч 214 рублей.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Великолукского городского суда от 16 апреля 2025 года оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения.