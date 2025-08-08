Происшествия

Несколько жителей Бежаницкого и Островского районов поддались на уловки мошенников

Несколько жителей Бежаницкого и Островского районов поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более семисот тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым нашим согражданам звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками различных организаций, и предлагали своим собеседникам получить на интернет-платформах дополнительный заработок за счет инвестиций и декларирования денежных средств.

В итоге, потерпевшие лишились в обшей сложности более семисот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.