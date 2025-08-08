Происшествия

В Пскове петербуржца приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков

К 15 годам лишения свободы приговорен житель Санкт-Петербурга за производство наркотиков в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Псковский областной суд постановил приговор в отношении жителя города Санкт-Петербурга, который в составе организованной группы совершил незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере.

Дело возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области.

Мужчину осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.