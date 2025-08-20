Псковcкая обл.
Происшествия

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские

20.08.2025 09:43

Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали на территории Плюсского района сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями ГУНК МВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД. 

Фотографии: УМВД России по Псковской области

По версии следствия, незаконное изготовление запрещенных веществ организовали два брата из города Санкт-Петербурга, мужчины 1987 и 1991 годов рождения. В Плюсском районе в жилом доме и на прилегающей территории мужчины производили мефедрон с целью последующего незаконного сбыта на территории Российской Федерации. Мужчин задержала полиция на месте преступления.

 

Установлено, что подозреваемые на арендованном автомобиле перевозили лабораторное оборудование, а также канистры с неизвестной жидкостью темного цвета. В ходе проведенного исследования установлено, что представленная жидкость содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), масса сухого остатка которой составляет 27 712 граммов.

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по месту производства наркотиков полицейскими обнаружено и изъято лабораторное оборудование, приспособленное для изготовления наркотических средств, а также незаконно хранящееся нарезное огнестрельное оружие.

 

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

Источник: Псковская Лента Новостей
