Происшествия

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские

Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали на территории Плюсского района сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями ГУНК МВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

По версии следствия, незаконное изготовление запрещенных веществ организовали два брата из города Санкт-Петербурга, мужчины 1987 и 1991 годов рождения. В Плюсском районе в жилом доме и на прилегающей территории мужчины производили мефедрон с целью последующего незаконного сбыта на территории Российской Федерации. Мужчин задержала полиция на месте преступления.

Установлено, что подозреваемые на арендованном автомобиле перевозили лабораторное оборудование, а также канистры с неизвестной жидкостью темного цвета. В ходе проведенного исследования установлено, что представленная жидкость содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), масса сухого остатка которой составляет 27 712 граммов.

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по месту производства наркотиков полицейскими обнаружено и изъято лабораторное оборудование, приспособленное для изготовления наркотических средств, а также незаконно хранящееся нарезное огнестрельное оружие.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.