Происшествия

Мужчину в Порхове оштрафовали за кражу имущества из ангара

В Порхове 28-летний мужчина оштрафован на 20 000 рублей за кражу имущества местного жителя на сумму около 7 500 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждали по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище).

Установлено, что в сентябре 2024 года, находясь в Порхове, мужчина днем проник в ангар, принадлежащий местному жителю, откуда похитил имущество на общую сумму порядка 7 500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа.