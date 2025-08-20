Происшествия

За перемещение 290 кг гашиша через границу осудили в Пскове граждан РФ и Сербии

Псковский областной суд постановил приговор в отношении двух граждан Сербии и России, которые в составе организованной группы переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотическое средство (гашиш) массой почти 290 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Также их обвиняли в покушении на незаконный сбыт данного наркотического средства. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы гражданину Сербии на срок 16 лет 6 месяцев, гражданину России на срок 17 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.