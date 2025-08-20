Происшествия

Жительнице Опочки назначили обязательные работы за неуплату алиментов

В Опочке местный суд вынес решение о назначении 80 часов обязательных работ для женщины, не исполняющей свои обязательства по алиментам. Долг должницы перед двумя несовершеннолетними детьми составляет более 1,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Принудительные меры ни к чему не привели, у должницы не было официальной работы. Судебный пристав-исполнитель выходил по месту жительства женщины. Движимого имущества для ареста не оказалось. Тогда сотрудник составил акт описи и ареста на женскую дермантиновую сумку. Данная мера не привела к результату, тогда в отношении неплательщицы был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд.

По результатам рассмотрения административного дела суд назначил алиментщице 80 часов обязательных работ.