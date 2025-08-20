Происшествия

Четырех псковичей осудили за уклонение от уплаты таможенных платежей на 13,2 млн рублей

В Пскове вынесен приговор по уголовному делу по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 13,2 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Фото: Псковская транспортная прокуратура

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей региона. Их признали виновными по части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в составе организованной группы).

Суд установил, что с марта 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемые, действуя через подставные фирмы, переместили на территорию России девять разобранных грузовых автомобилей. Их декларировали под видом бывших в употреблении частей и агрегатов от транспортных средств, а затем собирали обратно и ставили на учет по подложным документам.

В результате в бюджет Российской Федерации не были уплачены таможенные платежи на сумму более 13,2 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 4 месяцев до 7 лет 9 месяцев условно с испытательным сроком по 5 лет, а также штрафы от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

Автомобили изъяли в доход государства.