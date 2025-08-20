Происшествия

Опубликовано видео разоблачения псковичей за уклонение от уплаты таможенных платежей на 13,2 млн рублей

Появилось видео разоблачения псковичей, которые уклонялись от уплаты таможенных платежей на сумму 13,2 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ РФ по Псковской области

Ранее сообщалось, что Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей региона. Их признали виновными по части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в составе организованной группы).

Суд установил, что с марта 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемые, действуя через подставные фирмы, переместили на территорию России девять разобранных грузовых автомобилей. Их декларировали под видом бывших в употреблении частей и агрегатов от транспортных средств, а затем собирали обратно и ставили на учет по подложным документам.

В результате в бюджет Российской Федерации не были уплачены таможенные платежи на сумму более 13,2 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 4 месяцев до 7 лет 9 месяцев условно с испытательным сроком по 5 лет, а также штрафы от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

Автомобили изъяли в доход государства.