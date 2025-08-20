Происшествия

40-летнего великолучанина наказали за приобретение наркотиков

Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Псковской области, обвиняемого незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК), рассмотрели в Великолукском городском суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

В ходе расследования установили, что подсудимый в мае через интернет заказал и оплатил наркотическое средство в значительном размере для личного употребления. В сообщенном продавцом месте в этот же день его задержали оперативные сотрудники ЛО МВД России на станции Великие Луки.

В судебном заседании подсудимый признал в полном объеме свою вину, раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуратуры, суд назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.