Театральный ужин
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
выгодные условия кредитования бизнеса
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
Происшествия

Псковичка была поймана на заключении второго фиктивного брака

29.08.2025 15:18

Прокуратура города Пскова вскрыла факт заключения фиктивного брака между жителем Псковской области – гражданином Российской Федерации и гражданином иностранного государства в целях получения разрешения на временное проживание в стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Указанные лица заключили брак без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали, совместное хозяйство не вели.

Гражданка России пояснила, что в 2019 году заключила брак с иностранным гражданином без цели создания семьи. В 2021 году она вновь заключила фиктивный брак, но уже с гражданином другого иностранного государства, в связи с чем брак, заключенный в 2019 году, ей пришлось расторгнуть.

В целях устранения нарушений закона прокурор города в суд направил исковое заявление в интересах Российской Федерации о признании брака, заключенного между гражданкой России и гражданином иностранного государства, недействительным ввиду фиктивности, а также об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

Требования прокурора удовлетворены решением Псковского городского суда в полном объеме.

Источник: Псковская Лента Новостей
