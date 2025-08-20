Происшествия

Сбившего перебегающего на красный свет пешехода псковича будут судить

Уголовное дело в отношении мужчины, сбившего пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет, передали в суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение по обвинению жителя Пскова, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе следствия установили, что мужчина двигался на автомобиле по Рижскому проспекту в ночное время со стороны улицы Киселева. В это время по пешеходному переходу на красный сигнал светофора переходил дорогу пешеход, который решил, что машин поблизости нет и он успеет перейти дорогу. Однако его сбил вышеуказанный автомобиль, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью.

Поскольку водитель несвоевременно обнаружил опасность в лице пешехода, не предпринял мер к снижению скорости на регулируемом пешеходном переходе, к остановке транспортного средства, в связи чем нарушил Правила дорожного движения, и сбил пешехода, ему предъявили обвинение в совершении преступления.

По результатам расследования уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.