Происшествия

Пскович отомстил отцу за старые обиды, избив его гантелью

В суд направили дело в отношении мужчины, избившего своего отца гантелью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как установлено в ходе следствия, между отцом и взрослым сыном давно назревал конфликт, сын с детства обижался на отца за грубое отношение. В результате вновь возникшего конфликта сын взял гантель и нанес ею удары по телу отца, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.