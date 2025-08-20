Пенсионер в зеленых сапогах пропал новоржевской деревне Дорожкино

76-летний Дмитрий Федоров пропал в новоржевской деревне Дорожкино, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». 31 августа ушёл в лес и не вернулся.
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в серый свитер, зелёную рубашку, серые штаны, зелёные сапоги, чёрную шапку.
Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.