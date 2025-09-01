Происшествия

В Пскове задержали мужчину за кражу косметических средств

На улице Труда в Пскове в охраняемом магазине задержан подозреваемый мужчина за кражу косметических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии Псковской области.

Росгвардия получила сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине на улице Труда. Прибывшие на место сотрудники выяснили у работников магазина, что неизвестный гражданин совершил открытое хищение косметических товаров из торгового зала.

Подозреваемым оказался 41-летний житель Пскова, которого задержали сотрудники Росгвардии.

По факту грабежа проводится проверка.