Происшествия

Мужчина в черно-зеленой куртке вышел из больницы в Пскове и пропал

66-летний Александр Сергеев пропал в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». 3 сентября он ушел из больницы и не вернулся.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Одет был в черно-зеленую куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, черную в красную полоску шапку. С собой был пакет Ozon.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.