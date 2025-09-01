В Дедовичах установлен подозреваемый в хищении 230 тысяч с банковской карты

Сотрудники МО МВД России «Дедовичский» раскрыли кражу с банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, с банковской карты 38-летнего местного жителя неизвестный похитил 230 тысяч рублей. Злоумышленник, используя телефон заявителя, перевел деньги через мобильное приложение одного из банков. После обнаружения пропажи потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - житель одной из деревень Дедовичского района, мужчина 1990 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Выяснилось, что похищенными деньгами фигурант уголовного дела распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.
Расследование продолжается.