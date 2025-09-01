Происшествия

Арендовавший в Латвии велосипед мужчина попал под стражу за попытку пересечь границу в Псковской области

В отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за попытку пересечь границу России в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Печорский районный суд рассмотрел ходатайство ПУ ФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в пересечении государственной границы РФ без надлежащего разрешения (визы), то есть в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 322 УК РФ.

Установлено, что в августе 2025 года гражданин прибыл в Россию из Германии через Латвийскую Республику в обход установленных пунктов пропуска через границу, не имея действительной российской визы.

В судебном заседании мужчина пояснил, что, арендовав в Латвии велосипед, прибыл в Россию с целью убытия в зону СВО, понимал, что будет задержан сотрудниками пограничной службы.

По итогам рассмотрения ходатайства, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток.