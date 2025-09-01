Происшествия

Гражданина Азербайджана задержали за изготовление нарезного оружия в Гдовском районе

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность гражданина Республики Азербайджан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что иностранец в своей мастерской в одной из деревень Гдовского района организовал изготовление нарезного огнестрельного оружия с установкой на него дульного тормоза-компенсатора закрытого типа, используемого для гашения вспышки и уменьшения звука выстрела.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное изготовление огнестрельного оружия).

Незаконное изготовление оружия наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.