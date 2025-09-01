44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года

44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала текущего года. Гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 16 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.
Причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем – 2070 случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 95 случаев;
- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 208 случаев;
- на транспорте – 39 случаев;
- поджоги – 40 случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 7 случаев;
- грозовой разряд – 5 случаев;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 4 случая;
- оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая;
- шалость с огнем детей – 4 случая;
- оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;
- иные причины – 2 случая.