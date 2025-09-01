44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года

Интерактив: Нет квитанции – нет денег

Происшествия

44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала текущего года. Гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 16 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону. Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 2070 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 95 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 208 случаев;

на транспорте – 39 случаев;

поджоги – 40 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 7 случаев;

грозовой разряд – 5 случаев;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 4 случая;

оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая;

шалость с огнем детей – 4 случая;

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;

иные причины – 2 случая.