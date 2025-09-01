Происшествия

С охранной организации взыскали почти миллион рублей за кражу денег из великолукского магазина

Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО «Частная охранная организация "Байкал"» в пользу ООО «Шин-АвтоТрейд» из Великих Лук 970 060 рублей убытков в рамках договора по оказанию охранных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Между ООО «Шин-АвтоТрейд» и «Байкал» действовал договор на оказание охранных услуг силами и средствами быстрого реагирования. В перечне объектов, подлежащих охране ГБР, был объект «Магазин. Склад. Шиномонтаж», расположенный в деревне Торчилово Великолукского района.

25 ноября 2024 года с объекта заказчика неизвестный украл 970 060 рублей.

Как указывает истец в своем исковом заявлении, ГБР прибыла на объект с опозданием и только на повторный сигнал «Тревога (входная зона)».