Происшествия

Пушкиногорские полицейские раскрыли кражу из деревенского ангара

В одной из деревень Пушкиногорского района полицейские раскрыли кражу из ангара. По версии следствия, злоумышленник путём проникнования через незапертую входную дверь соверших хищение колес от трактора и четырех аккумуляторов, причинив ущерб на общую сумму порядка 55 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками отделения МВД России по Пушкиногорскому району, был установлен подозреваемый - великолучанин 1998 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).

Расследование продолжается.