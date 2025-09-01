Происшествия

Великолучанина арестовали по обвинению в домогательствах до девочки в ТЦ

Жителя Великолукского района обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ранее незнакомой малолетней девочки (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел постановление об избрании меры пресечения в виде заключения мужчины под стражу.

По версии следствия, в августе, будучи в алкогольном опьянении, обвиняемый находился в помещении магазина в здании торгового центра, где совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Учитывая, что гражданину предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности, а также с учетом данных о его личности, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.