Происшествия

Девять месяцев в колонии строгого режима назначил суд жителю Пскова

Псковский городской суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и отменил условное осуждение местному жителю за неоднократные нарушение условий испытательного срока. За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), при рецидиве преступлений для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию строгого режима на срок 9 месяцев. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В период испытательного срока мужчина привлекался к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка, сменил место жительства без уведомления контролирующего органа и скрывался от контроля.

Осуждённый был заключён под стражу в зале суда.