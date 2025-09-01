Псковский аэропорт закрыт на взлет и посадку самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.
Более 30 БПЛА уничтожено в Ленинградской области ночью. Это одна из самых массовых атак на регион — губернатор области Дрозденко
Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, в Ломоносовском районе, пишет SHOT.
Аэропорт Пулково с ночи закрыт. Частично ограничена регистрация на рейсы, несколько рейсов отменено. Действует план «Ковёр».