Происшествия

Великолукский суд взыскал страховую выплату с ответчика после установления полной вины водителя в ДТП

Великолукский суд постановил взыскать страховую выплату с ответчика после установления полной вины водителя в ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Страховая организация обратилась в суд с иском к ответчику о возврате части страховой выплаты, ссылаясь на то, что в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим с участием двух транспортных средств, ответчику, как потерпевшему в ДТП, было выплачено страховое возмещение по полису ОСАГО, поскольку второй участник ДТП признан виновным в его совершении. Однако, впоследствии постановление по делу об административном правонарушении в отношении второго участника ДТП было отменено, то есть виновное в ДТП лицо не установлено, в связи с чем, ответчик имела право только на половину от страховой выплаты.



Ответчик с иском не согласилась, ссылаясь на то, что вина водителя, управлявшего ее транспортным средством, в ДТП не установлена.



Судом по ходатайству истца была назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой в ДТП установлена вина водителя, управлявшего автомобилем ответчика.



После проведения экспертизы истец увеличил исковые требования и просил взыскать с ответчика страховое возмещение в полном объеме.



Исходя из обстоятельств дела и представленных доказательств, суд пришел к выводу о том, что степень вины водителя, управлявшего автомобилем ответчика, в ДТП составляет 100 % процентов, а вина второго участника ДТП отсутствует.



В связи с чем суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с ответчика выплаченное страховое возмещение, как неосновательное обогащение.