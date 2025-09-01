Прыгнувшего за борт теплохода мужчину разыскивают в районе Снятной горы в Пскове

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Артур Григорьев 14.03.1995 года рождения, который без вести пропал 10 сентября 2025 года на территории города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото: УМВД России по городу Пскову
Находясь на теплоходе, который двигался туристическим маршрутом по реке Великой, совершил прыжок в воду в районе Снятной горы города Пскова, до настоящего времени его местонахождение не известно.
Объявлен в федеральный розыск, как лицо без вести пропавшее.
Был одет: кофта зеленого цвета, белая футболка, темные джинсы, светло синие кроссовки, часы
Приметы: на вид 30 лет, рост до 175 см, худощавого телосложения, овальное лицо, карие глаза, светлые. русые волосы.
Особые приметы: на правой руке не полностью сгибаются мизинец и безымянный пальцы.
Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении, просим сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-991-488-28–61, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), ДЧ УМВД России по городу Пскову 59-63-22.