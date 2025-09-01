Происшествия

Псковича задержали за призывы к терроризму в Telegram

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант в мессенджере Telegram, используя свою учётную запись, разместил комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по национальной принадлежности. Кроме того, его сообщения содержат признаки оправдания террористической деятельности.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Расследование продолжается.