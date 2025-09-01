Происшествия

При ликвидации пожара в Дедовичском районе обнаружен труп мужчины

Мужчина погиб при пожаре в деревне Чернецово Дедовичского района 17 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на два техногенных пожара.

в 03:16 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание жилого дома в деревне Чернецово. При ликвидации обнаружен погибший мужчина в возрасте 59 лет. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

А в 04:48 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Подборовье-1 Псковского района. Огнём повреждены кровля и стена. Дом удалось спасти. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Привлекались 10 специалистов МЧС России и три единицы техники.