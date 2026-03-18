Два жилых дома горели в великолукском садоводстве «Дубрава ВЗВА»

Возгорание двух жилых домов произошло на улице Зеленая в садовом некоммерческом товариществе «Дубрава ВЗВА» Великолукского муниципального округа 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:57. Один дом полностью сгорел. В соседнем доме огонь повредил чердак, а также прогорела кровля. Предварительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в жилом доме.

На месте происшествия работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники, спасён жилой дом.