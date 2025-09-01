Происшествия

Замглавврача псковского перинатального центра заменили домашний арест на запрет определенных действий

Заместителю главного врача Псковского клинического перинатального центра заменили домашний арест на запрет определенных действий, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра.

8 сентября Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по 9 октября включительно. Постановление было обжаловано защитником.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы защитника Псковский областной суд принял решение о замене домашнего ареста на запрет определенных действий.

Напомним, по версии следствия, в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемый, используя свое служебное положение, вносил в документы учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах и проведенных дополнительных работах, на основании которых ему была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму свыше 3,5 млн рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб на указанную сумму медицинскому учреждению и комитету по здравоохранению Псковской области.

В настоящее время следователи провели обыски в административных помещениях клиники, в жилищах главного врача и его заместителя, в качестве свидетелей допрашиваются работники медицинского учреждения, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.