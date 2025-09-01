Происшествия

Покупка билетов в театр на 34 000 рублей обернулась обманом для жителя Пскова

Несколько жителей Пскова стали жертвами мошенничества при покупке билетов в театр, компенсации за ранее приобретенные лекарственные средства и при переводе денег на «безопасный счет», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 18 сентября в УМВД России по городу Пскову поступило заявление о мошенничестве, совершенном в отношение местного жителя. По данным следствия, мужчина 2006 года рождения стал жертвой обмана со стороны злоумышленника, который под предлогом продажи билетов в театр завладел его денежными средствами на сумму порядка 34 000 рублей.

Другому псковичу 1945 года рождения звонил незнакомец, который предложил компенсацию за ранее приобретенные лекарственные средства. В итоге потерпевший перевел злоумышленнику денежные средства в размере 80 000 рублей.

А вечером этого же дня псковичу 1996 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. И, в частности, под выдуманным предлогом о необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет» ввел собеседника в заблуждение. И завладел его денежными средствами в размере 980 000 рублей.

Пострадавшие обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.