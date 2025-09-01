Происшествия

Мужчина утонул в озере Мелкое в Невельском округе

Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории озера Мелкое Невельского муниципального округа тела 41-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По полученной следствием информации, 17 сентября мужчина взял лодку и отправился рыбачить. В тот же день лодка была обнаружена перевернутой в акватории озера. Впоследствии удалось обнаружить и тело погибшего мужчины с признаками утопления.

«В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.