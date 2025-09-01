Два человека погибли при отравлении угарным газом в Порховском районе

Следователи регионального следственного управления проводят проверку по факту обнаружения в частном доме в деревне Ядреево Порховского района тел 68-летнего мужчины и 64-летней женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
По предварительной версии, незадолго до трагедии супружеская пара приехала из города Санкт-Петербурга в Порховский район для отдыха на даче. Во время проживания в дачном доме пенсионеры несколько раз растапливали печь, что могло стать причиной их отравления угарным газом.
С наступлением холодного времени года возрастает риск несчастных случаев и гибели граждан на пожарах или от отравления угарным газом, в результате нарушения требований эксплуатации отопительных и нагревательных приборов.