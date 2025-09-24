Происшествия

Тело подводного охотника обнаружили в озере Пушкиногорского района

В Пушкиногорском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории озера Белогули Пушкиногорского района тела 54-летнего местного жителя.

По полученной информации, 20 сентября мужчина отправился на подводную охоту, после чего домой не вернулся и на связь с родственниками не выходил. Автомобиль и фонарь, принадлежащие рыбаку, были обнаружены на следующий день на берегу озера вблизи деревни Бирюли Пушкиногорского района. Впоследствии удалось обнаружить и тело погибшего мужчины с признаками утопления.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.