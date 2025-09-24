Происшествия

Псковского подростка задержали за покушение на теракт в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска управления на транспорте МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 17-летнего жителя Псковской области. Молодой человек подозревается в попытке поджога локомотива на станции Кушелевка в городе на Неве, сообщили в Telegram-канале УТ МВД.

Видео: Транспортная полиция СЗФО

По предварительным данным, для поджога использовалась легковоспламеняющаяся жидкость. Противоправное деяние совершено по указанию неустановленного куратора через мессенджер.

Подросток признался, что изначально хотел наказывать закладчиков.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 УК РФ. Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Транспортное следствие возбудило дело о покушении на теракт. Юношу задержали на двое суток и уже предъявили обвинение. В суде будут просить заключить его под стражу, пишет Фонтанка.ру.